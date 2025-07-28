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28 июля 2025 в 21:50

Российских туристов заселили в полуразрушенные номера на популярном курорте

Россияне заплатили 240 тысяч за антисанитарию в пятизвездочном отеле в Турции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские туристы, прибывшие на отдых в турецкий Кемер, вместо обещанного пятизвездочного сервиса столкнулись с антисанитарией, рухлядью и грязью, сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка». Путевка обошлась семье в 240 тысяч рублей, но то, что они увидели в отеле Newant Olympos Health Resort, напомнило заброшенное общежитие, а не курорт.

По словам туристов, в номерах были обшарпанные стены, сломанная техника, грязная посуда, а под мебелью валялся строительный мусор. Им даже пришлось мыть тарелки кипятком, чтобы ничего не подхватить.

Отель был рекомендован турагентом, с которым пострадавшие уже связались через юриста. Обманутые путешественники уверены, что агент заранее знал о реальном состоянии гостиницы, но все равно продал тур.

Ранее российские туристы, заплатившие до 700 тысяч рублей за отдых в турецком отеле Ducala Lara в Анталье, пожаловались на антисанитарию, поломки и стройку на территории. По их словам, в номерах не убираются, не работают лифты и кондиционеры, а еду подают на треснутой посуде. Некоторые семьи с детьми оказались вынуждены спать на одной кровати, несмотря на заявленный премиум-уровень отеля.

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