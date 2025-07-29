В России сравнили страны Прибалтики с телефонными мошенниками Аналитик Межевич: требования Прибалтики о выплатах от РФ сродни схемам аферистов

Попытки Латвии, Литвы и Эстонии добиться от России выплат за период «советской оккупации» можно сравнить с действиями телефонных мошенников, сказал в беседе с NEWS.ru главный научный сотрудник Института Европы РАН, глава Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. По его мнению, никаких денег страны Прибалтики от Москвы не получат.

Предложения о компенсации от России этим страна за «советскую оккупацию» сродни требованиям мошенников перевести деньги «на безопасный счет». Они полагают, что мы идиоты. Но это совершенно не так, — пояснил эксперт.

По словам Межевича, речи об «оккупации» прибалтийских республик Советским Союзом и вовсе не могло идти речи.

«Оккупант», как они нас называют, не строил бы в Таллине, Риге и Вильнюсе инфраструктуру и заводы, работающие до сих пор. И «оккупант» не мог бы жить хуже, чем та территория, которая им оккупирована, — добавил собеседник.

Ранее эксперт ОБСЕ подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард обвинил западные СМИ в распространении фейков о причастности России к повреждению кабелей в Балтийском море. По его мнению, государства Прибалтики пытаются спровоцировать конфликт РФ и НАТО.