Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 29 июля, прощаемся со злаками

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 29 июля, прощаемся со злаками

Поллинозникам Москвы сегодня стоит беспокоиться из-за высокого уровня пыльцы полыни. Цвести начинают и другие сорняки, а вот злаки уходят на задний план. Делимся этими и другими сведениями из традиционного мониторинга пыльцы в столице.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

В столицу приходит настоящий летний зной. Во вторник ожидается очень жаркая погода — ни облака на небе, слабый ветер до 2 м/с, температура до +30 градусов. Для москвичей — не самая простая пора, а вот для пыльцы — отличное время. В такие периоды она активно накапливается в воздухе. Не забывайте про антигистаминные!

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 29 июля

Полынь сейчас — доминирующий аллерген в столичном воздухе. Ее концентрация находится на опасном красном уровне — более 1000 единиц на кубометр. А такая погода, которую синоптики обещают на вторник, только усилит цветение сорняка.

Цвести начинают и другие сорные травы, среди которых особенно заметны крапива и золотарник. Сейчас уровень их пыльцы меньше, чем у полыни, однако пик сезона уже близко.

Злаки практически завершили цветение. Уровень их пыльцы в воздухе сильно упал, особенно в городской среде. Чувствительным людям стоит учитывать, что некоторая концентрация все еще сохраняется, особенно в парковых зонах и лесных массивах Подмосковья.

Аллергикам в такую жаркую погоду важно ограничить пребывание на улице в часы активного пыления и не пренебрегать защитой — от масок до медикаментов. Не забывайте принимать антигистаминные препараты.