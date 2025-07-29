Психолог раскрыла, когда лабубу могут быть вредны детям Психолог Дугенцова: игрушки лабубу могут быть вредны гиперчувствительным детям

Игрушки лабубу могут нанести вред гиперчувствительным детям, заявила NEWS.ru детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова. При этом, по ее словам, вероятность нанесения психологической травмы крайне мала, если ребенка не напугали игрушкой намеренно.

Есть гиперчувствительные дети, то есть слабые или с высокой возбудимостью из-за особенностей своей нервной системы, или в принципе детишки, у которых есть какие-то проблемы с восприятием. В таких ситуациях ребенок может испугаться лабубу, но как таковой травмы такие игрушки не наносят. Вероятность травмирования возникает в том случае, если специально испугали. Вероятность того, что это произойдет, на самом деле крайне мала, — сказала Дугенцова.

Она уточнила, что лабубу стали популярны у младших школьников и подростков, так как их популяризируют в интернете с помощью блогеров и маркетинга. По словам Дугенцовой, мода на эти игрушки не является разрушительной. Она напомнила, что были тренды, опасные для жизни детей.

А вот такие игрушки, на мой взгляд, исходя из практики, не наносят вреда своим внешним видом. Любая игрушка может быть полезна ребенку, особенно в дошкольном возрасте, потому что у них основной вид деятельности — это сюжетно-ролевая игра. Поэтому стоит покупать ребенку разные игрушки, — добавила Дугенцова.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что новомодные игрушки лабубу должны проходить детальную экспертизу различных специалистов. По его мнению, в первую очередь нужен психологический анализ с последующим заключением экспертов.