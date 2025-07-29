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29 июля 2025 в 04:47

Озвучено, какие изменения произойдут на Украине за срок ультиматума Трампа

Кнайсль: на Украине пройдут внутриполитические сдвиги во время ультиматума США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

До окончания сокращенного срока ультиматума американского лидера Дональда Трампа (10-12 дней) на Украине могут произойти значительные внутриполитические изменения, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в беседе с ТАСС. По ее мнению, они будут связаны с необходимостью Киева определить курс после ограничения независимости антикоррупционных органов и в условиях завершающегося президентского срока Владимира Зеленского.

Что касается ультиматума... Я думаю, что это в меньшей степени касается отношений между Москвой и Киевом. Возможно — это только предположение, и я не хочу излишне спекулировать — произойдут какие-то изменения внутри самой Украины, — указала Кнайсль.

Она обратила внимание, что это будет исключительно украинское решение. Киев начнет реагировать на сложившуюся скандальную ситуацию в украинском парламенте по вопросам антикоррупционных органов и решать другие вопросы.

Кнайсль подчеркнула, что ожидать улучшений в отношениях России и Украины не стоит. По ее мнению, позиции сторон на стамбульских переговорах остаются противоположными, несмотря на завершение гуманитарного блока.

Ранее сообщалось, что президент США пригрозил ввести 100-процентные пошлины против РФ, если по конфликту на Украине не будет достигнута договоренность. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратил внимание, что Москва даже не заметила «декоративного ультиматума» американского лидера.

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