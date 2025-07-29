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29 июля 2025 в 02:29

Хакеры из двух стран совершили атаку на судебную систему Сербии

Минюст Сербии уличил хакеров из Украины и Венгрии в атаках на судебную систему

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство юстиции Сербии сообщило о масштабной кибератаке на судебную информационную систему страны, предположительно, организованной с территорий Украины и Венгрии. Как следует из официального заявления ведомства, атака 11 июля 2025 года могла парализовать работу судов на длительный срок.

Имеются обоснованные подозрения, что речь идет о проявлении гибридной войны, ведущейся против Республики Сербия. Информируем общественность, что в настоящее время ведутся работы по поэтапному восстановлению полноценной работы системы, — подчеркнули в Минюсте.

Одна попытка атаки касалась официального сайта министерства. Вторая была направлена на серверы прокуратуры в городе Крагуевац. Все IP-адреса имели украинское и венгерское происхождение.

Последняя атака отличалась особой сложностью и потребовала экстренного вмешательства киберспециалистов. Точные сроки восстановления системы пока неизвестны, власти призвали граждан к терпению.

Ведомство совместно с «Телеком Сербия» временно отключило сетевые коммуникации между судами для локализации угрозы. Ведется модернизация систем защиты для предотвращения новых инцидентов.

Ранее сообщалось о масштабном сбое в работе информационных систем авиакомпании «Аэрофлот». Как подтвердили в Генпрокуратуре России, причиной стала хакерская атака. Надзорное ведомство возбудило уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 4 ст. 272 УК РФ).

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