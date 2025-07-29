Эксперт по ЖКХ дал советы, как защитить имущество от атак беспилотников

Траты на ремонт жилья вследствие атак беспилотников можно компенсировать, если заранее застраховать дом или квартиру, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, оформить страховку могут не только владельцы жилплощади, но и те, кто живет в ней по договору найма.

Остается важной и актуальной тема компенсации за ремонт жилья, пострадавшего от атак БПЛА. Если дом или квартира пострадали в результате ЧС, включая атаки дронов, вы не останетесь один на один со своей бедой. С 2019 года можно застраховать жилье от различных неприятностей — пожаров, потопов и других ЧС. Такую возможность дает закон о добровольном страховании. Причем в каждом регионе могут быть свои особые программы страхования. Оформить их могут не только владельцы квартир, но и те, кто живет в них по договору найма, — пояснил Бондарь.

Он отметил, что с 27 июля в РФ вступили в силу новые нормы выплат, которые позволят получить до девяти тысяч рублей за квадратный метр поврежденной БПЛА площади. По его словам, государство выделяет деньги из резервного фонда, а регионы помогают с финансированием.

С 27 июля 2025 года вступил в силу приказ Минстроя, который продлевает нормы компенсации за поврежденную БПЛА жилплощадь. Размер выплаты — девять тысяч рублей за квадратный метр. Государство выделяет деньги из своего резервного фонда, а регионы помогают с финансированием. Важно понимать, что выплаты положены только собственникам жилья или тем, кто уже начал оформлять право собственности, — пояснил Бондарь.

Эксперт по ЖКХ подчеркнул, что если из-за атаки БПЛА было повреждено общее имущество многоквартирного дома, то ремонт будет проведен за счет средств регионального оператора капитального ремонта. Он также добавил, что если многоквартирный дом пострадал, то необходимо обратиться в местную администрацию или соцзащиту — там могут подсказать, как оформить документы и получить положенные выплаты.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны в ночь на 28 июля сбили семь украинских беспилотников в небе над Россией. В Минобороны уточнили, что атаке ВСУ подверглись четыре региона страны. Четыре дрона удалось ликвидировать над территорией Ростовской области, один — над территорией Орловской области.