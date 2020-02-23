https://static.news.ru/photo/f0462d8e-5634-11ea-9c61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Арктические кухни-вездеходы появятся в российской армии. Новинка может передвигаться по болотам и снежной целине, что поможет обеспечивать солдат горячей едой даже в труднодоступных местах.

Конструкция состоит из специальной столовой, кухни и подвижного хранилища для продуктов. Её создали на основе двухзвенных вездеходов Д-30 с широкими гусеницами. В этом комплексе будет современное оборудование, где можно приготовить хлебобулочные изделия, супы, каши. Кухня сможет работать при температуре ниже 50 градусов по Цельсию, передаёт газета «Известия».

Как ранее писал NEWS.ru, украинский военный Александр Гром раскритиковал власти страны за скудный рацион в армии. Он также задался вопросом, на какие цели идут средства, полученные от военного налога, который, по его словам, составляет 1,5%. Пользователи Сети поддержали возмущение военного и сравнили питание в армии с едой, которую дают детям в школах.