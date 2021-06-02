Российские власти выразили надежду на скорое открытие Турции и Египта

https://static.news.ru/photo/2f9dd63c-c392-11eb-9979-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире телеканала НТВ выразила надежду, что Турция откроется для россиян уже к июлю. В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на полях ПМЭФ рассказал о возможном возобновлении полётов на египетские курорты в ближайшее время, передаёт ТАСС.

Догузова рассказала , что общий объём обязательств туристических компаний перед россиянами по турам в Турцию достигает около 30 млрд рублей. Это значит, что примерно миллион человек уже забронировали путешествие и внесли деньги.

Мы надеемся, что такая позитивная динамика [по снижению заболеваемости COVID-19] у турецких коллег продолжится, и хотя бы к середине летнего курортного сезона, к июлю, у наших граждан будет возможность отправиться на турецкие курорты, — подчеркнула она.

При этом глава Ростуризма отметила, что решение о возобновлении авиасообщения принимает не её ведомство, а оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Богданов рассказал, что работа по возобновлению авиасообщения с Египтом ведётся и остались «последние штрихи». Он напомнил, что это решение было заявлено «на самом высоком уровне».

Сейчас просто остались некоторые детали, связанные в том числе и с коронавирусными ограничениями. А так, конечно, я надеюсь, что в ближайшее время полетят наши туристы и в Шарм-эш-Шейх, и в Хургаду, — сообщил он.

Замглавы ведомства напомнил, что сейчас россияне могут прилететь в Каин, а из него доехать до египетских курортов. Однако он признал, что было бы удобнее возобновить прямые рейсы, причём не только из Москвы.

Ранее сообщалось, что Россия продлевает ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня. При этом с 2 июня возобновляется регулярное авиасообщение между Россией и Великобританией, а с 10 июня — ещё с восемью странами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал дату возможного возобновления авиасообщения с Турцией. Он заявил, что пока точно не известно, когда перелёты в страну снова станут возможными.

Кроме того, 23 апреля президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о возобновлении рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.