https://static.news.ru/photo/10137da8-4be3-11ea-b7d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Росконтроль проверил качество вареников шести брендов: «Морозко», «От Ильиной», «СытоЕдов», «Окраина», «Сибирская коллекция», Billa. Проверенные образцы, кроме «СытоЕдов», содержали бактерии группы кишечной палочки.

Лакомства «От Ильиной» оказались заражены ещё и золотистым стафилококком. Во всех отобранных партиях нашли высокое содержание плесени, а в «От Ильиной», «СытоЕдов», «Окраина», Billa — много дрожжей. В итоге к покупке рекомендовали только вареники «СытоЕдов», сообщает официальный сайт Росконтроля. В чёрный список ведомства отправились «Морозко», Billa и «Окраина».

Указанную в маркировке информацию о составе вареников «Морозко», «Окраина», BILLA можно считать недостоверной, никаких источников растительного жира в их составе не отмечено, — говорится в заключении экспертов.

Вареники «От Ильиной» и «Сибирская коллекция» попали в перечень товаров с замечаниями за «нестандартные» микробиологические показатели.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники Росконтроля проверили образцы спагетти из твёрдых сортов пшеницы нескольких брендов: «Маркет Перекрёсток», «Роллтон», Makfa, «Шебекинские», Federici, Barilla, La Molisana. Больше всего нареканий у ведомства вызвали «Роллтон» и «Маркет Перекрёсток».