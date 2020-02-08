Росконтроль проверил качество вареников шести брендов: «Морозко», «От Ильиной», «СытоЕдов», «Окраина», «Сибирская коллекция», Billa. Проверенные образцы, кроме «СытоЕдов», содержали бактерии группы кишечной палочки.
Лакомства «От Ильиной» оказались заражены ещё и золотистым стафилококком. Во всех отобранных партиях нашли высокое содержание плесени, а в «От Ильиной», «СытоЕдов», «Окраина», Billa — много дрожжей. В итоге к покупке рекомендовали только вареники «СытоЕдов»,
Указанную в маркировке информацию о составе вареников «Морозко», «Окраина», BILLA можно считать недостоверной, никаких источников растительного жира в их составе не отмечено, — говорится в заключении экспертов.
Вареники «От Ильиной» и «Сибирская коллекция» попали в перечень товаров с замечаниями за «нестандартные» микробиологические показатели.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники Росконтроля проверили образцы спагетти из твёрдых сортов пшеницы нескольких брендов: «Маркет Перекрёсток», «Роллтон», Makfa, «Шебекинские», Federici, Barilla, La Molisana. Больше всего нареканий у ведомства вызвали «Роллтон» и «Маркет Перекрёсток».
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