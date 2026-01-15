Российские компании продолжили использовать иностранное ПО «Ведомости»: более 70% российских компаний используют иностранное ПО

Более 70% отечественных предприятий продолжают использовать иностранное корпоративное программное обеспечение, сообщают в издании «Ведомости» со ссылкой на исследование. Выяснилось, что 32% респондентов не нашли альтернативы от российских разработчиков.

В издании уточнили, что в исследовании приняли участие сотрудники промышленности, ретейла, финансовой сферы, IT, телекома, госуправления, энергетики, транспорта и логистики. 16% сочли российское ПО слишком дорогим, а еще 12% — ждут возвращение иностранных компаний, добавили в издании.

