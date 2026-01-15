Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 12:17

Российские компании продолжили использовать иностранное ПО

«Ведомости»: более 70% российских компаний используют иностранное ПО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Более 70% отечественных предприятий продолжают использовать иностранное корпоративное программное обеспечение, сообщают в издании «Ведомости» со ссылкой на исследование. Выяснилось, что 32% респондентов не нашли альтернативы от российских разработчиков.

В издании уточнили, что в исследовании приняли участие сотрудники промышленности, ретейла, финансовой сферы, IT, телекома, госуправления, энергетики, транспорта и логистики. 16% сочли российское ПО слишком дорогим, а еще 12% — ждут возвращение иностранных компаний, добавили в издании.

Ранее результаты опроса одного из маркетплейсов показали, что большинство продавцов в 2026 году намерены сфокусироваться на расширении бизнеса и повышении эффективности. Каждый четвертый предприниматель (25%) планирует расширять присутствие на маркетплейсах, 26% собираются оптимизировать бизнес-процессы и расходы, а 20% рассматривают запуск новых категорий товаров и услуг.

Также исследование СМИ показало, что контроль за тем, как сотрудники заняты в течение рабочего дня, остается важным элементом управления даже при удаленной работе. Такой позиции придерживается большинство российских руководителей.

компании
программы
опросы
Россия
