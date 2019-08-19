Миллионы прибывших из Великобритании насекомых не пропустили через российскую границу и отправили обратно на Родину.
Во время проверки живого товара выяснилось, что на насекомых нет разрешительных документов.
«Отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы и разрешения Россельхознадзора на ввоз подконтрольного груза», сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Груз с насекомыми прибыл на пограничный контрольный ветеринарный пункт «Внуково-Карго». Всего специалисты насчитали 20 миллионов 55 тысяч особей, информирует «
Ранее Россельхознадзор предупредил Сербию о возможных ограничениях на ввоз в Россию косточковых культур в связи с выявлением бурой монилиозной гнили. Речь идёт о персиках, нектаринах и сливах. Ведомство обнаружило грибок в 12 партиях сербских фруктов, писал News.ru.