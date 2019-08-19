https://static.news.ru/photo/fbe414f4-c268-11e9-8afd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Миллионы прибывших из Великобритании насекомых не пропустили через российскую границу и отправили обратно на Родину.

Во время проверки живого товара выяснилось, что на насекомых нет разрешительных документов.

«Отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы и разрешения Россельхознадзора на ввоз подконтрольного груза», сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Груз с насекомыми прибыл на пограничный контрольный ветеринарный пункт «Внуково-Карго». Всего специалисты насчитали 20 миллионов 55 тысяч особей, информирует « Свободная пресса ».

Ранее Россельхознадзор предупредил Сербию о возможных ограничениях на ввоз в Россию косточковых культур в связи с выявлением бурой монилиозной гнили. Речь идёт о персиках, нектаринах и сливах. Ведомство обнаружило грибок в 12 партиях сербских фруктов, писал News.ru.