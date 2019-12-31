https://static.news.ru/photo/ee892be0-2bcd-11ea-9863-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россельхознадзор запретил поставку в Россию продукции двух турецких компаний, которые занимаются выращиванием форели, дорадо и других видов рыбы.

Речь идёт о предприятиях Kilic Deniz и Lezita Balik. Запрет действует с 31 декабря. Решение было принято на основе результатов проверки турецких предприятий, которая проводилась в сентябре.

Кроме того, аналогичное ограничение с 13 января 2020 года начнёт действовать в отношении индийской компании Star Agro Marine Exports. У ведомства возникли претензии к выпускаемым ей креветкам, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что Россельхознадзор вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая. Они начнут действовать с 6 января.