Россельхознадзор обнаружил карантинные вредные организмы в китайских цитрусовых и вводит ограничения на их поставки с 6 января 2020 года. Принимаемые китайской стороной меры для выполнения российских требований не доказали свою эффективность, сообщили в ведомстве.
До принятия китайской стороной действенных корректирующих мер Россельхознадзор вынужден с 6 января 2020 года ввести временные ограничения на поставки в Россию из Китая цитрусовых культур,
Ранее NEWS.ru писал, что продажи мандаринов в первой половине декабря 2019 года упали на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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