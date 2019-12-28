https://static.news.ru/photo/2bd1ef16-2b18-11ea-ae30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россельхознадзор обнаружил карантинные вредные организмы в китайских цитрусовых и вводит ограничения на их поставки с 6 января 2020 года. Принимаемые китайской стороной меры для выполнения российских требований не доказали свою эффективность, сообщили в ведомстве.

До принятия китайской стороной действенных корректирующих мер Россельхознадзор вынужден с 6 января 2020 года ввести временные ограничения на поставки в Россию из Китая цитрусовых культур, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что продажи мандаринов в первой половине декабря 2019 года упали на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.