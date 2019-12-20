https://static.news.ru/photo/c82a0b34-23b4-11ea-abff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Billal Bensalem/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Продажи мандаринов в первой половине декабря 2019 года упали на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причём за то же время средняя цена за килограмм фруктов снизилась на 2%, составив 84,8 рубля.

Об этом сообщает RT со ссылкой на данные платформы фискальных данных «Такском».

Чаще всего россияне приобретают мандарины из Турции. Далее по популярности идут цитрусовые, выращенные в Абхазии, Китае, Марокко и Испании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне стали реже покупать люксовые автомобили. Объём рынка новых автомобилей класса Luxury в сентябре 2019 года составил в России 85 машин. По сравнению с показателем годичной давности спрос уменьшился на 33%. В сентябре состоятельные россияне чаще покупали модель Mercedes-Benz Maybach S-Class.