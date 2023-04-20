Россельхознадзор сообщил об антибиотиках в российской клубнике «Известия»: в российской клубнике обнаружили 20-кратное превышение антибиотиков

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Заместитель главы Россельхознадзора Антон Кармазин сообщил, что в выращенной в России клубнике выявлено двадцатикратное превышение содержания антибиотиков. Речь идет о ягоде, выращенной в теплицам, рассказал он «Известиям».

В нашей клубнике выявлено превышение тетрациклина в 20 раз, это вырастили наши тепличные хозяйства, — цитирует издание Кармазина.

Замглавы Россельхознадзора пояснил, что мониторинг растительной продукции ведется для подготовки поправок в законодательство. Сейчас ведомство не может запретить продажу ягод.

В импортных ягодах также выявляют превышения по токсичным веществам. Эксперты считают, что антибиотики в основном применяют малые фермерские хозяйства. Большие компании отказываются от такой практики, поскольку дорожат репутацией, уверяет издание.

Ранее специалист по контролю качества Марина Ерофеева сообщила, что определить качество рыбы в домашних условиях можно по чешуе. Она пояснила, что чешуя не должна прилипать к ладони. Ерофеева рекомендует выбирать рыбу, выросшую в естественной среде обитания, так как она полезнее по содержанию минералов и в ее рационе не было антибиотиков, соевой и кукурузной муки.