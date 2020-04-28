Россельхознадзор пояснил, почему уволился обвинённый в педофилии чиновник

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Только 36% опрошенных граждан заявили, что соблюдают рекомендованные властями в период сложной эпидемиологической ситуации правила социального дистанцирования, согласно которым расстояние между людьми на улице или в общественных местах должно быть не менее метра.

Согласно результатам проведённого Институтом государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ опроса, 67% россиян предпочитают оставаться дома и 56% стали чаще мыть руки. Большую дисциплинированность проявили граждане США и Великобритании, где...