Россельхознадзор пояснил, почему уволился обвинённый в педофилии чиновник

В Россельхознадзоре объяснили, почему уволился помощник главы ведомства Дмитрий Натаров, которого обвиняли в развращении несовершеннолетней.
В ведомстве уточнили, что бывший сотрудник покинул пост по собственному желанию.
Причиной, по словам Натарова, стало его желание не наносить репутационный ущерб Россельхознадзору в связи с развёрнутой против него информационной кампанией в СМИ. Кроме того, бывший сотрудник Россельхознадзора решил исключить любые возможные обвинения в воздействии на объективность расследования в связи с занимаемым положением, — привели сообщение пресс-службы Россельхознадзора в РБК.
Отмечается, что адвокат бывшего помощника руководителя ведомства Кирилл Бельской привёл те же причины увольнения чиновника.
Как писал NEWS.ru ранее, 27 апреля 2020 года помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров был освобождён от занимаемой должности. До этого секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал уволить Дмитрия Натарова в связи с тем, что опубликованная в СМИ информация о чиновнике дискредитирует органы власти.