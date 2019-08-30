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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) пока не получала официальную информацию от Финляндии, касающуюся ограничения ввоза ягод из России. Об этом заявила представитель ведомства Юлия Мелано.

Официально у нас информации от Финляндии нет. Насколько известно нам, это новое законодательство вступит в силу только в 2020 году. Если там что-то поменялось, то нас пока не проинформировали, — цитирует Мелано ТАСС .

Новые директивы, по словам собеседницы агентства, предполагают, что при поставках российских ягод в Финляндию отечественные производители должны заранее предоставить досье, где будет чётко прописана система контроля.

Система, конечно, сложная и в настоящее время нерабочая, потому что у Россельхознадзора нет полномочий по контролю за пестицидами и агрохимикатами, — пояснила Мелано.

По её словам, объёмы поставок ягод из РФ в Финляндию в настоящее время носят разовых характер и незначительные по объёмам.

Как писал News.ru, ранее стало известно, что Финляндия намерена ограничить импорт ягод из России из соображений безопасности. Цель нововведения — защитить европейские растения от заболеваний и вредителей.