Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) пока не получала официальную информацию от Финляндии, касающуюся ограничения ввоза ягод из России. Об этом заявила представитель ведомства Юлия Мелано.
Официально у нас информации от Финляндии нет. Насколько известно нам, это новое законодательство вступит в силу только в 2020 году. Если там что-то поменялось, то нас пока не проинформировали, — цитирует Мелано ТАСС.
Новые директивы, по словам собеседницы агентства, предполагают, что при поставках российских ягод в Финляндию отечественные производители должны заранее предоставить досье, где будет чётко прописана система контроля.
Система, конечно, сложная и в настоящее время нерабочая, потому что у Россельхознадзора нет полномочий по контролю за пестицидами и агрохимикатами, — пояснила Мелано.
По её словам, объёмы поставок ягод из РФ в Финляндию в настоящее время носят разовых характер и незначительные по объёмам.