Роспотребнадзор: заболеваемость COVID растет почти по всей России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В последнее время рост заболеваемости коронавирусом наблюдается практически на всей территории России. Однако он не носит взрывной характер, как это было в конце 2021 года, заявил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, слова которого приводит РИА Новости.

К сожалению, в последние две недели в Российской Федерации практически повсеместно, за исключением Дальнего Востока, отмечается рост заболеваемости, не такой взрывной, [как] был в декабре прошлого года, — сказал специалист.

По данным федерального оперштаба, за прошедшие сутки в России выявлено 5685 новых случаев заражения коронавирусом. Это является максимальным показателем за период с начала мая.

Госпитализировано за 24 часа 1110 человек, выписано из больниц по выздоровлении — 4317. Жертвами инфекции за сутки стали 37 человек.

В Москве коронавирусом заразились 1670 человек. В больницы за сутки попали 159 жителей столицы, выписались — 989. Умерли от COVID восемь человек.

Накануне глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в связи с ростом заболеваемости в стране необходимо возобновить работу региональных штабов и активизировать вакцинацию россиян. Она поручила территориальным органам ведомства проверить совместно с региональными властями наличие необходимых для лечения коронавируса лекарств и обеспечить достаточное число прививочных пунктов.