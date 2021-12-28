Попова отметила снижение заболеваемости COVID в РФ более семи недель подряд

В течение семи недель показатели заболеваемости коронавирусом в России снижаются, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом. По её словам, на прошлой неделе они составили 118,17 на 100 тысяч населения, это на 11,3% ниже, чем неделей ранее. Глава ведомства отметила, что заболеваемость растёт только в двух субъектах РФ.

В структуре заболеваемости 23,6% случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область, и 76,7% — на другие субъекты Российской Федерации, — сказала Попова.

Она добавила, что рост заболеваемости коронавирусом отмечается только в двух российских субъектах. В 76 показатель снижается, в семи субъектах существенная динамика отсутствует. По словам главы Роспотребнадзора, наиболее высокие показатели заболеваемости остаются в старшей возрастной группе.

Она отметила, что эпидситуация может ухудшиться после новогодних каникул, в связи с этим специалисты Роспотребнадзора переходят на усиленный режим работы, в том числе будут организованы круглосуточные дежурства.

Ранее в ходе неформального саммита глав стран СНГ Анна Попова заявила, что говорить о «затухании» пандемии коронавируса пока рано. Так она ответила на соответствующий вопрос президента Белоруссии Александра Лукашенко. По её словам, властям необходимо готовиться к противодействию распространению инфекции.

28 декабря в России выявили 21 922 случая заражения коронавирусом за сутки, что является минимальным показателем с 28 сентября 2021 года.