https://static.news.ru/photo/49afbc6a-32f3-11ea-bc5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Сотрудники Роспотребнадзора во время новогодних праздников провели более 44 тыс. проверок торговых объектов на предмет продажи некурительной никотинсодержащей продукции (снюсов). Они изъяли более 911 тыс. единиц запрещённой продукции и наложили штрафов на 3,39 млн рублей.

Если в первые дни проверок запрещённая к реализации продукция выявлялась на каждом двадцатом проверенном объекте, то на сегодняшний день — лишь на каждом пятидесятом объекте, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Уточняется, что по фактам проверок 324 протокола были направлены в суды, 240 — в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел. Также стало известно о закрытии 30 сайтов по продаже никотинсодержащей продукции.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение МВД запретить продажу бестабачной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в числе которых Интернет. Кроме того, МВД и Роспотребнадзору поручено при участии Генпрокуратуры и СК провести внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации в торговых точках такой продукции. Совет Федерации предложил приостановить продажу сосательной и жевательной никотиносодержащей продукции (снюса). Это связано с тем, что на территории России с начала ноября было зарегистрировано семь случаев отравления подростков данным продуктом, в том числе с летальным исходом.