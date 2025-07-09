Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 17:57

Роспотребнадзор назвал правила питания для профилактики онкологии

Роспотребнадзор посоветовал ограничить жиры для профилактики рака

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Специалисты красноярского Роспотребнадзора сообщили, что около 30% случаев рака связаны с неправильным рационом. Для профилактики онкологии рекомендуется ограничить потребление насыщенных жиров и увеличить потребление овощей и фруктов, пишет «МК в Красноярске».

Эксперты посоветовала контролировать вес, ограничивать потребление насыщенных жиров (до 50–70 г в день) и увеличить количество овощей и фруктов, особенно желтых, красных, цитрусовых и капусты. Кроме того, следует регулярно употреблять растительную клетчатку (до 35 г в день), отказаться от алкоголя, ограничить копченые продукты и нитрит-содержащую пищу, а также пить достаточно воды (не менее 30 мл на кг веса). Важно стремиться к сбалансированному питанию.

Ранее онколог Мария Чистякова заявила, что регулярное употребление напитков температурой выше 65–70 градусов увеличивает риск развития рака желудка и пищевода. Такая пищевая привычка способствует повреждению слизистой оболочки этих органов.

рак
питание
здоровье
Роспотребнадзор
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Притащившего гранату в рязанский бар сотрудника заключили под стражу
Милонов раскрыл, почему в Италии бойкотировали «отмену» Гергиева
Минпромторг решил поставить ценам «вилку»
Составлен список артистов РФ, которые собирали деньги для Украины
Гардероб как способ заботы о себе: почему одежда больше, чем просто вещь
«Лед тронулся»: Райкина объяснила, почему Гергиева позвали в ЕС
Схватка крысы и стаи птиц за кусок хлеба попала на видео
Не осталось даже «попок»! Малосольные огурцы хрустящие
СК показал работу следователей на месте падения дронов в Курске
Итальянский теннисист Фоньини завершил карьеру
Назван размер скидки при покупке квартиры в новостройке за наличные
«Муж отпрашивается с СВО»: отец Блиновской раскрыл детали жизни дочери
Мерц впервые высказался о ситуации со взятием на прицел самолета ФРГ
В Бердянске мужчина увел женщину в подвал и изнасиловал
Рубио связал упадок НАТО с Украиной
Трампа предупредили об одной ошибке в роли миротворца
Известного футбольного тренера приговорили к тюремному сроку
Силуанов высказался о контроле за золотодобывающими компаниями
Главу районного ЖКХ задержали в Дагестане после массового отравления людей
Стала известна стоимость билетов «Аэрофлота» на рейсы Москва — Геленджик
Дальше
Самое популярное
Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната
Общество

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната

Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля
Общество

Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО
Общество

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.