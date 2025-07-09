Роспотребнадзор назвал правила питания для профилактики онкологии

Специалисты красноярского Роспотребнадзора сообщили, что около 30% случаев рака связаны с неправильным рационом. Для профилактики онкологии рекомендуется ограничить потребление насыщенных жиров и увеличить потребление овощей и фруктов, пишет «МК в Красноярске».

Эксперты посоветовала контролировать вес, ограничивать потребление насыщенных жиров (до 50–70 г в день) и увеличить количество овощей и фруктов, особенно желтых, красных, цитрусовых и капусты. Кроме того, следует регулярно употреблять растительную клетчатку (до 35 г в день), отказаться от алкоголя, ограничить копченые продукты и нитрит-содержащую пищу, а также пить достаточно воды (не менее 30 мл на кг веса). Важно стремиться к сбалансированному питанию.

Ранее онколог Мария Чистякова заявила, что регулярное употребление напитков температурой выше 65–70 градусов увеличивает риск развития рака желудка и пищевода. Такая пищевая привычка способствует повреждению слизистой оболочки этих органов.