Роспотребнадзор предупредил о мошенниках с брошюрами о коронавирусе

https://static.news.ru/photo/aa9cd7aa-7a66-11ea-aa17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Мошенники, которые навязывают людям брошюры о профилактике коронавируса, активизировались в Москве. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

При этом, как рассказали в ведомстве, злоумышленники представляются сотрудниками санитарной службы и угрожают административными мерами за отказ покупать буклеты. Объектом их интереса становятся в основном юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Органы Роспотребнадзора не занимаются распространением платных информационных материалов, брошюр и листовок по профилактике инфекционных заболеваний, сказано на сайте организации.

Отсутствие информационных материалов не является административным правонарушением, поэтому предприятия и предприниматели не могут быть привлечены к административной ответственности из-за их отсутствия, уточнили в ведомстве.

Ранее NEWS.ru писал, что телефонные и интернет-мошенники рассылают сообщения с требованиями оплатить штраф за нарушение режима самоизоляции или карантина. Помимо этого, они обещают социальные выплаты доверчивым гражданам.