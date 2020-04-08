Мошенники всё чаще стали прикрываться коронавирусом

https://static.news.ru/photo/deab4d62-797e-11ea-ae30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Телефонные и интернет-мошенники активизировались на фоне эпидемии коронавируса. Они рассылают сообщения с требованиями оплатить штраф за нарушение режима самоизоляции или карантина, а также обещают социальные выплаты, предупредили в московском департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

СМС-рассылки или телефонные звонки с требованием оплаты штрафа злоумышленники выдают за сообщения от госорганов. При этом они сообщают, что суды из-за пандемии не работают, но у нарушителей есть шанс прекратить производство по делу, произведя оплату в «удалённом режиме». В противном случае жертве грозят судом.

Помимо этого, аферисты рассылают фейковую информацию о производимых компенсациях, выкладывая ссылки на сайты, где эти выплаты якобы можно оформить. После заполнения анкеты человека просят оплатить комиссию, услуги по оформлению документов, формирование ключа электронной подписи, проверку безопасности транзакции и другие подобные псевдоуслуги.

Кроме того, мошенники представляются врачами, сотрудниками Роспотребнадзора и других ведомств и организаций. Родственникам сообщают, что у их близких зафиксирован положительный тест на коронавирус, и предлагают перевести деньги на счёт больницы для улучшения условий содержания больного. В ряде случаев злоумышленники предлагают купить медицинские препараты, средства профилактики и гигиены, якобы рекомендованные для защиты от инфекции.

Иногда людям пытаются продать якобы тесты на определение коронавируса и даже вакцину от него.

Как ранее писал NEWS.ru, в подъездах жилых домов появляются объявления, что в скором времени в квартирах местных жителей пройдёт санитарная обработка помещений. Однако это тоже мошенничество, так как подобные работы проводятся только в местах общего пользования.