В России из-за коронавируса появился новый вид мошенничества

https://static.news.ru/photo/55ec0684-7702-11ea-956f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Угроза распространения коронавирусной инфекции нового типа привела к тому, что в России появился новый вид мошенничества.

Злоумышленники расклеивают в подъездах жилых домов объявления, что в скором времени в квартирах местных жителей пройдёт санитарная обработка помещений. Проведение мероприятий по дезинфекции, отмечается в тексте, связано с распространением COVID-19.

В Москве такие объявления были обнаружены на территории Дмитровского района. В местной управе сообщили, что не имеют к ним отношения.

Работы проводят только в местах общего пользования, а не в квартирах. Всю информацию о каких-либо мероприятиях по дому можно узнать по телефону диспетчерской службы города, — приводит сообщение управы «Российская газета».

В петербургском комитете по вопросам законности, безопасности и правопорядка обратились к россиянам с призывом не открывать дверь неизвестным, представляющимся дезинсекторами, врачами и работниками других служб. Эти люди могут оказаться мошенниками, которые проникают в дома для совершения кражи.

Как ранее писал NEWS.ru, злоумышленники в форме с надписью «Охрана» потребовали от пенсионерки в Останкинском районе Москвы одну тысячу рублей за молчание о якобы нарушении карантина.