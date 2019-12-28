Новый вид мошенничества выявлен в Москве: неизвестные лица рассылают по почте жителям города и столичным компаниям постановления о штрафах, якобы вынесенных Роспотребнадзором. При этом указывают недостоверные сведения в реквизитах.
В ведомстве отметили, что в постановлении о назначении штрафа должен присутствовать счёт получателя в территориальном органе Федерального казначейства.
В случае любых сомнений относительно реквизитов и правильности полученного требования об уплате штрафа гражданам и юрлицам порекомендовали обращаться в территориальный орган Роспотребнадзора,
Ранее NEWS.ru писал, что за 11 месяцев 2019 года в России на 13% снизилось количество штрафов за превышение скорости. В ЦОДД полагают, что повышению дисциплинированности водителей способствует рост числа камер видеонаблюдения на дорогах.
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