https://static.news.ru/photo/574463e6-2b17-11ea-b503-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый вид мошенничества выявлен в Москве: неизвестные лица рассылают по почте жителям города и столичным компаниям постановления о штрафах, якобы вынесенных Роспотребнадзором. При этом указывают недостоверные сведения в реквизитах.

В ведомстве отметили, что в постановлении о назначении штрафа должен присутствовать счёт получателя в территориальном органе Федерального казначейства.

В случае любых сомнений относительно реквизитов и правильности полученного требования об уплате штрафа гражданам и юрлицам порекомендовали обращаться в территориальный орган Роспотребнадзора, сообщает АГН «Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что за 11 месяцев 2019 года в России на 13% снизилось количество штрафов за превышение скорости. В ЦОДД полагают, что повышению дисциплинированности водителей способствует рост числа камер видеонаблюдения на дорогах.