https://static.news.ru/photo/c21d3e50-28c8-11ea-ad59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За 11 месяцев снизилось на 13% количество штрафов за превышение скорости.

Об этом сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД). По его данным, это объясняется тем, что на дорогах появилось больше камер, что заставляет водителей соблюдать скоростной режим.

Факт: когда появляется камера, водители становятся дисциплинированнее, — говорится в сообщении ЦОДД, опубликованном в Twitter.

В учреждении отметили важность снижения числа штрафов за превышение скорости, так как большинство аварий, приводящих к гибели людей, происходят из-за несоблюдения скоростного режима.

Факт: когда появляется камера, водители становятся дисциплинированнее. Так, за 11 месяцев этого года количество штрафов за превышение скорости СНИЗИЛОСЬ на 13% (хотя камер стало больше). Это важно, т.к. большинство аварий со смертельным исходом связаны с превышением скорости. pic.twitter.com/MFOJhbBFGe — ЦОДД (@gucodd) 27 декабря 2019 г.

Ранее NEWS.ru писал о том, что московские автовладельцы в преддверии Нового года начали активнее пользоваться личным транспортом. Количество поездок увеличилось на 15%, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).