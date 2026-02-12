Зимняя Олимпиада — 2026
Роспотребнадзор ответил, грозит ли России новый «лошадиный» вирус из Швеции

Роспотребнадзор: риск завоза в РФ выявленного в Швеции парапоксвируса минимален

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Риски завоза «неизвестного» вируса у лошадей из Швеции в Россию минимальны, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в своем канале на платформе MAX. В ведомстве пояснили, что речь идет о форме парапоксвируса, который ранее не фиксировался в этой стране. Там также подчеркнули, что отслеживают информацию и держат ситуацию на контроле.

Специалисты Роспотребнадзора мониторируют информацию об обнаружении «неизвестного» вируса у лошадей в Швеции. <...> Риски завоза вируса минимальны, необходимые противоэпидемические меры как на границе, так и на территории страны проводятся в полном объеме, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что новое заболевание проявляется у животных в виде пузырьков и язв на коже конечностей. На территории России случаев парапоксвирусной инфекции ни среди людей, ни среди животных не зафиксировано.

Впервые парапоксвирус выявили у лошади в Финляндии в 2013 году. В 2021–2022 годах фиксировались единичные случаи заражения людей при тесном контакте с больными животными. У человека болезнь протекает в легкой форме с локальными поражениями кожи в виде покраснений, везикул и язвочек.

Ранее пресс-секретарь Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды в Нидерландах (RIVM) Харальд Вихел посоветовал туристам в регионе, где циркулирует вирус Нипах, не есть немытые продукты и пищу. По его словам, не следует также прикасаться к животным.

