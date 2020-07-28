Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую обстановку в Абхазии

https://static.news.ru/photo/25e3674c-d0cc-11ea-b8f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/Global Look Press

Специалисты Роспотребнадзора проинспектировали туристические объекты в Абхазии. По итогам проверки ведомство сочло эпидемиологическую обстановку в республике благополучной. Это подтвердили в пресс-службе абхазского Минздрава.

Видно, что меры, введённые вами с начала эпидемии, работают, — сообщил начальник сочинского противочумного отделения ФКУЗ «Причерноморская противочумная станция» Роспотребнадзора Евгений Манин.

Он, в частности, отметил высокий уровень работы республиканской лаборатории, где проводят ПЦР-диагностику коронавируса. По его мнению, лаборатория соответствует всем стандартам и качественно проводит диагностику. По состоянию на 28 июля число инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 55. Два человека скончались. 37 пациентов выздоровели и выписаны из медучреждений.

Ранее власти республики продлили закрытие границ и ограничительные меры из-за коронавируса до 28 июля, напоминает РИА Новости.

По предварительным данным, Абхазию планируют открывать в два этапа. Даты ещё не уточнены, но вполне возможно, что первые туристы приедут в республику 1 и 10 августа. Отмечается, что в Абхазии не исключают, что одним из условий для въезда на территорию страны должно быть наличие справки об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанного не позднее 72 часов до въезда в республику.

В середине июля исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе назвала восемь стран, готовых «хоть сейчас» принимать туристов из России. Среди них, помимо Турции, Великобритании и Танзании, оказались Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты. В тот же день стало известно, что попавшая в список Хорватия сняла ограничения для граждан третьих стран, в том числе для России. Чтобы попасть на хорватские курорты, путешественникам необходимо предоставить справку об отсутствии коронавируса, сделанную не позднее чем за двое суток до прибытия, а также ваучер на проживание. Для тех, у кого не окажется справки, предусмотрен обязательный 14-дневный карантин.

Ранее NEWS.ru писал, что с 1 августа в РФ будет снят запрет на международные авиаперелёты. Переговоры ведутся с 30 странами, однако пока удалось договориться только с Великобританией, Турцией и Танзанией.