Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую обстановку в Абхазии

Фото: Demian Stringer/Global Look Press

Видео Trust Us («Верьте в нас») в стиле игры The Last of Us («Последний из нас») выпустила Росгвардия. Ролик собрал тысячу дизлайков и около 250 лайков.

Основу видео составляет кавер-версия на заглавную тему игры, исполненная образцово-показательным оркестром Росгвардии и шоу барабанов Splash. Сюжет развивается в постапокалиптическом будущем. Мужчина вспоминает, как 30 лет назад, когда он был...