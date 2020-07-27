Август сохранит для россиян все решения по поддержке рынка труда, увеличенному пособию по безработице, выплатам детям в семьях, где родители временно остались без средств. Продлятся выплаты надбавок врачам, а также младшему и среднему медперсоналу и водителям, работающим на «скорой». Однако будет масса нового.

Возобновление авиасообщения

Ожидается, что с 1 августа в России будет снят запрет на международные авиаперелеты. Переговоры ведутся с 30 странами, однако пока удалось договориться только с Великобританией, Турцией и Танзанией. Росавиация учитывает санитарно-эпидемиологические условия в тех государствах, с которыми будут восстановлены полёты, а также принцип взаимности.

Повышение пенсий

Сразу несколько категорий пенсионеров с 1 августа смогут получать повышенные выплаты. В частности, речь идёт о работающих пенсионерах, максимальная прибавка здесь составит 279 рублей. Поднимут и накопительную пенсию — на 9,13%. Участникам программы софинансирования пенсионных накоплений пересчитают на 7,99%. В ПФР заявляли, что всё произойдет автоматическом режиме.

Цены на газ

С 1 августа россияне будут вынуждены платить за газ на 3% больше. Повышение коснется как обычных граждан, так предприятий, использующих голубое топливо в производстве. Изначально поменять цены хотели в июле, но из-за пандемии решение было «заморожено», а потом перенесено на месяц.

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Тарифный коридор ОСАГО

Автомобилисты с 24 августа должны будут привыкать к расширенному коридору ОСАГО. Минимальная и максимальная стоимость полиса соответственно уменьшится и возрастёт на 10% (с 2746 до 2471 рубля и с 4942 до 5436 рублей). Это что касаемо физических лиц. У фирм расширение данной «вилки» составит 20%, у такси — 30%. Как считают эксперты, изменения позволят устанавливать более гибкие цены с учётом разных уровней риска.

Запрет на анонимное пополнение кошельков

Анонимное пополнение электронных кошельков будет запрещено с 3 августа. Соответствующее положение прописывается в законе 264-ФЗ. Для пополнения теперь нужно пройти обязательную идентификацию, либо совершить данную операцию с банковского счёта.

Защита подпавших под сокращение

С 13 августа вводится норма, согласно которой уволенные в связи с ликвидацией организации или сокращением штата сотрудники, проработавшие более месяца, смогут рассчитывать на средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства.

Работа студентов-иностранцев

Иностранные студенты в свободное от учёбы время смогут трудиться в России без специального разрешения на работу. К тому же работодателю не надо будет получать соответствующее разрешение на привлечение иностранной рабочей силы.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Снятие ограничительных мер

В Москве начнётся новый этап снятия действовавших в связи с коронавирусом ограничений. Возобновят работу театры и кинозалы, а также концертные площадки, но по размерам — не более 3 тысяч посадочных мест. При этом рассаживаться зрителям разрешат не везде. Что касается спортивных соревнований, то число зрителей возрастёт до 50% от вместимости трибун.

Срок предоставления деклараций

1 августа заканчивается срок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за прошлый год. Это коснётся депутатов и чиновников федерального, регионального и муниципального уровней.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сокращение строительных ГОСТов

В августе начнёт функционировать новый перечень стандартов, отвечающих за соблюдение требований безопасности при строительстве. Из списка исключат дублирующие нормы, которые признали избыточными. Таким образом, общее количество требований сократится почти на треть и составит около 7 тысяч, вместо нынешних 10 тысяч.

Дальневосточный гектар

Земельные участки в Бурятии и Забайкальском крае будут доступны для всех россиян, а также участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей.