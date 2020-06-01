Роспотребнадзор обновил требования к работе кафе и ресторанов

https://static.news.ru/photo/74ed8d5c-a40a-11ea-8e23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Расстояние между столиками в общепите должно составлять не один, а полтора метра. Такое требование содержится в обновлённых рекомендациях по работе кафе и ресторанов в условиях пандемии коронавируса.

Размещение столов в предприятиях общественного питания с соблюдением дистанцирования на расстоянии 1,5 метра, — говорится в документе, размещённом на сайте ведомства.

Согласно рекомендациям, в первую очередь работу возобновят кафе и рестораны, площадь которых не превышает 50 квадратных метров. За каждым столиком будут сидеть один-два гостя, при этом общее число посетителей в заведении не должно превышать десяти человек. Подавать блюда будут в одноразовой посуде или в многоразовой после её дезинфекции.

Как писал NEWS.ru, сезон летних веранд и кафе в 2020 году в Москве начнётся не 1 апреля, а 15 июня из-за пандемии. Решение было принято на заседании президиума правительства города 31 марта. Начинать монтировать летние веранды нельзя раньше 1 июня. Такая мера введена в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции.