Роспотребнадзор назвал лучшее мясо для шашлыка

Фото Dmitry Chasovitin/Russian Look/Global Look Press

Роспотребнадзор рассказал россиянам, какое мясо лучше использовать для шашлыка. В ведомстве отметили, что лучше всего приобретать мясо в специально оборудованных торговых точках. Рекомендуется проверить перед покупкой внешний вид и цвет продукта, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Под видом охлаждённого мяса может продаваться размороженное, неопасное для жизни, но с меньшим содержанием полезных веществ, — сказано в рекомендациях ведомства.

Эксперты подчёркивают, что у свежего мяса должна присутствовать тонкая сухая корочка бледно-красного цвета, ямка при этом, которая образуются при надавливании, должна быстро выравниваться. Если у куска присутствует розовый жир, значит мясо вымачивали в уксусе и такое мясо не может являться свежим.

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева ранее заявила, что самыми полезными шашлыками являются куриный и рыбный. По словам эксперта, это наиболее лёгкие и богатые витаминами варианты этого блюда. Она добавила, что в качестве рыбного шашлыка отлично подойдёт сёмга или форель, так как они богаты Омега-3 жирными кислотами и другими полезными микроэлементами. Специалист добавила, что основной вред традиционного шашлыка в том, что жир образует на мясе корочку, которая способствует образованию канцерогенных веществ.