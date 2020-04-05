Роспотребнадзор проведёт тесты на иммунитет к коронавирусу среди населения

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о намерении провести тесты среди населения. С помощью них исследователи намерены выявить иммунитет к коронавирусу у граждан России.
У нас есть уже тест-система иммунно-ферментного анализа. Мы ее на следующей неделе регистрируем, ее сделал «Вектор». Это умная система, она определяет антитела, — заявила Попова.
По словам главы ведомства, первостепенную важность имеет определение наличия иммунитета к инфекции у врачей клиник. Это позволит вывести их из групп риска.
Это будет перелом тенденции. Может быть, не на следующей неделе, а еще дней десять должно пройти, чтобы мы наработали количество, чтобы мы получили это знание, — добавила она.
На сегодняшний день в России зарегистрировано 5 389 случаев коронавируса в 79 регионах. За весь период зафиксировано 45 летальных исходов, выздоровели 355 человек.
Как ранее писал NEWS.ru, Роспотребнадзор сообщил об усложнении ситуации с коронавирусом в Дагестане.
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