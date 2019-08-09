https://static.news.ru/photo/78c72b04-bcf2-11e9-aea0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские дети едят слишком много сладкого, сообщили в Роспотребнадзоре. Потребление превышает норму. Причём, в большей степени — у дошкольников.

Исследования показывают, что дети от трех до семи лет получают добавленный сахар в объёме 14,5% от калорийности суточного рациона, подростки — в количестве 13%, а более старшие дети — 12%, приводит данные ведомство .

По нормам, они должны потреблять не больше, чем 10% от суточного рациона.

Специалисты напомнили россиянам о необходимости правильного питания и плотного завтрака, до или во время которого употребление сладкого желательно исключить.

Вместе с тем, как ранее писал News.ru, жители страны стали реже покупать сладости. Специалисты связывают это с повышением цен.