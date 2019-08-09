Российские дети едят слишком много сладкого, сообщили в Роспотребнадзоре. Потребление превышает норму. Причём, в большей степени — у дошкольников.
Исследования показывают, что дети от трех до семи лет получают добавленный сахар в объёме 14,5% от калорийности суточного рациона, подростки — в количестве 13%, а более старшие дети — 12%,
По нормам, они должны потреблять не больше, чем 10% от суточного рациона.
Специалисты напомнили россиянам о необходимости правильного питания и плотного завтрака, до или во время которого употребление сладкого желательно исключить.
Вместе с тем, как ранее писал News.ru, жители страны стали реже покупать сладости. Специалисты связывают это с повышением цен.