Роспотребнадзор: человек не может заразиться коронавирусом от кошки

https://static.news.ru/photo/019b907e-a013-11ea-bbfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирус не может передаваться от животных человеку. В частности, человек не может заразиться инфекцией от кошки. Однако обратная передача вируса возможна. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Всего за весь период пандемии Всемирная организация по охране здоровья животных располагает сведениями о семи положительных случаях выявления нового коронавируса от кошек, — говорится в ответах ведомства на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом отмечается, что не было выявлено ни одного случая заражения человека от кошки.

В ведомстве также добавили, что домашняя кошка, которая не контактирует с другими животными, может заразиться лишь от своего хозяина.

Как ранее писал NEWS.ru, заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов подтвердил информацию о первом подтверждённом случае коронавируса у кошки.