Россельхознадзор подтвердил заражение кошки в РФ

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Заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов подтвердил информацию о первом подтверждённом случае коронавируса у кошки.

В результате проведенного анализа и подтверждающего дополнительного исследования у кошки был подтвержден COVID-19. Животное помещено на карантин по месту проживания хозяина, — заявил он.

Заболевание обнаружилось 18 мая 2020 года, когда владелец питомца обратился во Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов. Мужчине порекомендовали отнести анализы в учреждение в одном из ветеринарных центров. Мазки оказались положительными на COVID-19.

NEWS.ru писал ранее, что коронавирус был выявлен у голландских норок. Животные начали испытывать проблемы с пищеварением и дыханием.