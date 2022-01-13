Рособрнадзор согласился со снижением проходного балла ЕГЭ для учёбы в вузе

Рособрнадзор в целом согласился с выводами НИУ ВШЭ, согласно которым проходной балл ЕГЭ для поступления в вузы снизился впервые за 10 лет. При этом ведомство обратило внимание, что минимальные баллы, необходимые для поступления в вуз, не менялись с 2015 года, сообщает ТАСС.

Согласно мониторингу качества приёма в российские вузы, подготовленном НИУ ВШЭ 11 января, средний проходной балл ЕГЭ по программам бакалавриата и специалитета очной формы в 2021 году снизился на 0,5 и составил 70,3.

Результаты ЕГЭ в целом сопоставимы с прошлогодними, средние тестовые баллы незначительно отличаются от прошлогодних. Мониторинг приёмной кампании, проводимый Рособрнадзором, в целом подтверждает основные тенденции, приведённые в исследовании ВШЭ, — согласился с выводами учёных глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Музаев добавил, что университеты или их учредители могут сами установить минимальное количество баллов ЕГЭ по школьным предметам, по которым проводится приём на обучение. Но они не могут быть ниже того порога, который ввёл Рособрнадзор.

Рособрнадзором установлено минимальное количество баллов по каждому предмету ЕГЭ, необходимое для подтверждения освоения образовательной программы среднего общего образования по соответствующему предмету и получения аттестата, а также для поступления в вузы, которые не менялись с 2015 года, — отметил глава ведомства.

Так, минимальное количество баллов для поступления в вуз по обществознанию — 42, по информатике — 40, по географии — 37, русскому языку, физике, химии, биологии — 36, по истории и литературе — 32, по математике профильного уровня — 27, по иностранным языкам — 22, следует из информации на сайте Рособрнадзора.

Ранее сообщалось, что с 2015 по 2020 год данный показатель в целом по России вырос с 66,1 до 70,8. В 2021 году в регионах также произошло снижение (до 66,9) проходного балла ЕГЭ.