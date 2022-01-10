В РФ снизился проходной балл ЕГЭ для поступления в вузы

Средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет в 2021 году снизился по России до 70,3. Снижение случилось впервые за десять лет, следует из результатов мониторинга качества приёма в российские вузы, подготовленного НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки, сообщает РБК.

Агентство отмечает , что с 2015 по 2020 год данный показатель в целом по России вырос с 66,1 до 70,8 соответственно. В 2021 году в регионах также произошло снижение (до 66,9) проходного балла ЕГЭ.

Тенденция не затронула платный приём. Здесь в 2021 году средний балл по стране вырос на 0,4, а в регионах (без учёта Москвы и Санкт-Петербурга) — на 0,3.

В докладе также отмечается, что лидером среди вузов, куда поступают выпускники школ с самым большим средним баллом по ЕГЭ (97,1), оказался Московский физико-технический институт (МФТИ).

Ранее стало известно, что в Рособрнадзоре допустили возможность оставить ЕГЭ только для поступающих в вузы. Нет никаких рисков в том, чтобы ЕГЭ в будущем сдавали только выпускники, поступающие в вузы, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он отметил, что если такой формат поддержат общественность и правительство, то, возможно, в будущем будут внесены изменения в законодательство.