Рособрнадзор планирует провести ЕГЭ по русскому языку в два дня

https://static.news.ru/photo/d703c286-95eb-11ea-ae3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Рособрнадзор планирует провести единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку в два дня, так как он самый массовый по числу выпускников.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, такая мера позволит избежать больших скоплений школьников.

Рассадка участников в аудиториях будет организована с учётом соблюдения дистанции не менее 1,5 м. Проведение самого массового ЕГЭ по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях, — говорится в сообщении.

Там отметили, что все выпускники будут иметь возможность сдать все необходимые для поступления в выбранный вуз экзамены.

Как ранее писал NEWS.ru, Рособрнадзор рассматривает 19 июня в качестве одного из вариантов даты начала ЕГЭ. Старт выпускных экзаменов для школьников пока остаётся неопределённым из-за ситуации с распространением коронавируса.