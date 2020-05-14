В качестве даты начала ЕГЭ назвали 19 июня

https://static.news.ru/photo/ba3c46a0-95e6-11ea-9bc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press

Рособрнадзор рассматривает 19 июня в качестве одного из вариантов даты начала ЕГЭ. Старт выпускных экзаменов для школьников пока остаётся неопределённым из-за ситуации с распространением коронавируса.

ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз. Сроки сдачи ЕГЭ переносятся на более поздние даты. В настоящее время рассматриваются варианты проведения экзаменов начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки. Окончательное решение по дням проведения экзаменов будет принято с учётом эпидемиологической ситуации, — говорится в сообщении ведомства.

Накануне сообщалось, что тестирование могут перенести на август. Так, из письма за подписью врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева следовало, что в качестве дат ЕГЭ рассматриваются периоды с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа.

Ранее Минпросвещения проинформировало Минобрнауки о том, что при переносе сроков ЕГЭ необходимо учесть интересы российских вузов, которые просят о скором проведении экзаменов. Также, согласно письму, направленному в Министерство просвещения РФ, ректоры университетов едины во мнении, что необходимо не допустить значительный сдвиг начала учебного года.

В документе говорится, что это может повлечь за собой финансовые издержки учебных заведений, повышение рисков невыполнения их обязательств перед преподавателями и учащимися. Кроме того, сильный сдвиг начала учебного года «негативно скажется на качестве подготовки обучающихся», писал NEWS.ru.