Росконтроль не нашёл «идеальных» светодиодных ламп

https://static.news.ru/photo/6f4783a6-12c0-11eb-b195-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Многие ждали, что, попав на рынок, светодиодная лампочка поднимет качество освещения на новый уровень и избавит потребителя от пережитков устаревших технологий. В теории, она несёт в себе одни преимущества: при сопоставимой яркости требует на 20–30% меньше электроэнергии, чем люминесцентная и в 6–7 раз меньше лампы накаливания.

Кроме того, новые приборы практически мгновенно «загораются», частых включений не боятся, почти не греются и не шумят. А главное — ресурс светодиодов — десятки тысяч часов. Впрочем, бюджетные модели страдают давно знакомыми недугами: срок службы ниже заявленного, завышенные показатели яркости, а также проблемы с качеством и безопасностью, говорится на сайте Росконтроля.

Эксперты портала исследовали 11 наименований светодиодных ламп с цоколем типа E27. По размеру и предназначению все участники теста являются прямой заменой классическим лампам накаливания.

Проверки проводились по новой, максимально подробной программе. Она включает не только работу в лаборатории исследования качества свечения, но и ресурсный тест. Он помогает выяснить, как ведёт себя лампа при использовании в бытовых условиях. Кроме того, изделия проверили на достоверность цветопередачи, комфорт для глаз и обещанную яркость. Но среди протестированных практически каждая модель показала те или иные несоответствия, однако аналитики не исключили существования «идеальной» светодиодной лампы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мочевина входит в ряд косметических средств. Однако из-за своего названия иногда отпугивает покупателей. На самом деле это соединение обладает полезными свойствами, благотворно влияющими на кожу, и имеет мало общего с естественными выделениями человека.

Своё название вещество получило потому, что впервые, действительно, было выделено из мочи. Его уже давно научились синтезировать в лабораториях. Проникая в кожу, молекулы мочевины удерживают влагу, также они могут доставлять её в верхние слои эпидермиса.