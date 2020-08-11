Росконтроль назвал опасную для здоровья марку «русской» колбасы

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Росконтроль провёл анализ качества «русской» колбасы, продающейся в российских магазинах под брендами «Малаховский», «Мясницкий ряд», «Окраина», «Рублёвский», «Царицыно» и «Велком». Продукцию последней марки признали не соответствующей стандартам безопасности.

Самой качественной эксперты признали колбасу «Окраина». Органолептические и физико-химические показатели продукта полностью соответствовали маркировке. Незаявленных ингредиентов выявлено не было.

Во всех остальных марках в той или иной степени присутствовали неучтённые добавки. В колбасе брендов «Велком», «Мясницкий ряд» и «Рублёвский» нашли коллагеновый белок, не предусмотренный рецептурой. В «Малаховском» обнаружилась клетчатка, которой не должно быть в «русской» колбасе и которая не указана в составе. В «Царицыно» добавлены крахмал и растительный углеводный компонент. В «Мясницком ряду» кроме животного белка также нашли крахмал, изолят соевого белка и частицы свиной шкурки. В этой же колбасе присутствуют частицы костной ткани, что свидетельствует о некачественном исходном сырье.

Несмотря на найденные проблемы, все исследованные образцы признаны безопасными, кроме «Велком». В колбасе этой марке зафиксирован повышенный уровень мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Употребление этой продукции влечёт риски для здоровья, особенно если колбасу не подвергают термической обработке перед едой.

Ранее NEWS.ru писал о проверке Росконтролем качества карбонада в российских магазинах. Безопасным эксперты признали только один образец из семи.