Роскомсвобода: власти потратили миллиарды на системы слежения в Сети

Более 3 млрд рублей в 2020–2021 годах потратили государственные структуры на электронные средства слежения. Речь идёт о распознавании лиц, мониторинге соцсетей и СМИ, а также системах для силовых и надзорных ведомств. Об этом NEWS.ru сообщили в Роскомсвободе, которая подготовила аналитический обзор в рамках проекта «Мониторинг государственных закупок в области контроля за Интернетом».

В 2020–2021 годы на внедрение системы распознавания лиц было потрачено 1,932 млрд рублей, на мониторинг соцсетей и СМИ — 620 млн рублей, на разработку систем для МВД, Роскомнадзора и прочих — 580 млн рублей, на системы слежения — 3,5 млн рублей, — сказано в документе.

Проанализировав госзакупки в IT-сфере, в Роскомсвободе утверждают, что «прослеживается чёткая тенденция автоматизации процесса выявления противоправной информации и преследования граждан за онлайн-активность». Изучив тендеры, исследователи обратили внимание на наиболее любопытные из них.

К примеру, ФГУП «Маяк», который занимается оборонным заказом по производству компонентов ядерного оружия, провёл тендер на 5,85 млн рублей для определения исполнителя «по информационному и консультационному сопровождению», в частности размещению публикаций в СМИ, а также мониторингу блогосферы и соцсетей. В техзадании предприятие указало список изданий, которые должны проверяться и анализироваться в обязательном порядке: ресурсы экологических движений, партий и институтов, а также блоги губернатора Челябинской области Алексея Текслера, оппозиционера Алексея Навального и правозащитницы Надежды Кутеповой, возглавляемая которой НКО «Планета надежд» была признана в РФ иностранным агентом.

ФГУП «Главный радиочастотный центр» разместил заказ на создание мобильного приложения по запрещённым сайтам на сумму 12,7 млн рублей. Победитель за эту сумму должен создать мобильное приложение для «унификации, оптимизации и упрощения процесса взаимодействия» пользователей Интернета и Единого реестра — ресурса, где размещаются домены, страницы запрещённых в РФ сайтов, а также «сокращения периода блокирования информационных ресурсов» и «оперативного доведения информации о внесении ресурса в единый реестр до его владельца».

Закупку на 12 млн рублей размещал и Российский государственный гуманитарный университет. От исполнителя требовалось создать систему отслеживания протестных настроений среди студентов в Интернете и даркнете.

Значительную долю средств вкладывает в системы слежения правительство Москвы. Так, власти столицы намерены потратить 1,4 млрд рублей на оснащение системой распознавания лиц 1,5 тысячи вагонов метро до конца 2021 года.

Госзакупки в IT-сфере включают в себя поставку техники и оборудования, а также покупку программного обеспечения (ПО), либо его разработку и обслуживание. По данным исследователей, объём госзакупок информационных технологий в рамках 44-ФЗ составил 84 млрд рублей. Значительная часть этой суммы ушла на покупку «железа», необходимого для реализации «закона Яровой» и «суверенного Интернета».

Как писал NEWS.ru, Роскомнадзор начал вести реестр соцсетей, куда попали как иностранные, так и отечественные сервисы. Эти нововведения появились после вступления в силу ещё в феврале закона о «самоконтроле» интернет-площадок, по которому они самостоятельно должны выявлять и блокировать запрещённую властями информацию.

В сентябре после серии блокировок Роскомнадзором VPN-сервисов у пользователей возникли проблемы с доступом к игровым и стриминговым сервисам World of Tanks, Twitch, FlashScore, BitTorrent, а также к Avito. В надзорном ведомстве заверяли, что не причастны к этой ситуации, а представители операторов связи не исключили, что причиной случившегося могла стать работа технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые недавно уже вызывали сбои и недовольство поставщиков Сети.