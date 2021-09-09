Сопутствующий ущерб: как блокировки VPN повлияли на онлайн-игры

После очередной серии блокировок Роскомнадзором VPN-сервисов у пользователей возникли проблемы с доступом к игровым и стриминговым сервисам World of Tanks, Twitch, FlashScore, BitTorrent, а также к Avito. В надзорном ведомстве заверяют, что не причастны к этой ситуации, а представители операторов связи не исключают, что причиной случившегося могла стать работа технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые недавно уже вызывали сбои и недовольство поставщиков Сети. Опрошенные NEWS.ru IT-эксперты назвали возможные причины происходящего.

Они отключились

Одним из первых о проблемах с работой заявил игровой проект World of WarShips, напомнив, что в начале сентября по распоряжению Роскомнадзора интернет-провайдеры начали блокировку VPN-сервисов. Для исполнения распоряжения провайдерами используется DPI-оборудование, которое фильтрует интернет-трафик.

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В процессе блокировок VPN-сервисов было затронуто множество UDP-портов (простой протокол без организации соединения, предоставляющий быстрое, но не обязательно надёжное обслуживание. — NEWS.ru), в том числе те, которые используются в нашей игре со старта самого первого альфа-тестирования. Данная ситуация затронула не только крупных магистральных провайдеров, но и множество местных, которых на территории России огромное количество, — заявили в World of WarShips.

По мнению представителей сервиса, закрытие UDP-портов приводит в World of Warships к таким проблемам, как невозможность авторизоваться, а также к отключению от сервера во время игры. Их появление «зависит от фактического расположения игроков и количества узлов сети между игроком и сервером», в связи с чем «только часть игроков испытывает описанные проблемы».

Также о сложностях с работой приложения через некоторых провайдеров 6 сентября заявили представители стримингового сервиса для онлайн-трансляций футбольных матчей FlashScore. Однако там не связали происходящее с действиями Роскомнадзора. Там лишь добавили, что «мало что могли сделать (хотя очень старались), но, кажется, все проблемы позади».

Позднее появилась информация о том, что пользователи Рунета, пользующиеся доступом в сеть от «Ростелекома», столкнулись с проблемой скачивания торрент-файлов. Некоторые пользователи высказали опасения, что это связано не столько с блокировкой VPN-сервисов, сколько с подготовкой к запрету в РФ кроссплатформенного программного обеспечения для файлообмена BitTorrent.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как пишет «Коммерсант», помимо World of Warships, BitTorrent и FlashScore, жалобы на соединение возникли у пользователей таких сервисов, как Avito и World of Tanks. При этом представитель Роскомнадзора заявил изданию, что они не причастны к этим проблемам, поскольку «при реализации мероприятий по блокировке VPN указанные UDP-порты не блокировались». Но источники газеты в «большой четвёрке» операторов заявили, что причиной сложностей может стать работа оборудования технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которое Роскомнадзор установил на сетях в рамках закона об «изоляции Рунета», который вступил в силу 1 ноября 2019 года. Документ предусматривает установку на сетях операторов систем фильтрации трафика для «противодействия внешним угрозам». Вопросы установки и эксплуатации данного оборудования курирует Роскомнадзор.

Стоит отметить, что сбои в сетях из-за работы ТСПУ начались ещё в апреле этого года, а в июле операторы связи выразили беспокойство по поводу новых требований Минцифры, касающихся «суверенного Рунета».

Один из источников «Коммерсанта» заявил, что несколько дней назад операторы обращались в Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), входящий в структуру Роскомнадзора, чтобы его представители дали разъяснения, но там проигнорировали просьбу.

Удар по анонимности

Как рассказал NEWS.ru руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, проблемы с доступом к некоторым ресурсам могут возникать при использовании VPN-сервисов или программных средств анонимизации, таких как Tor Browser. При этом он не связывает происходящее с деятельностью Роскомнадзора.

Некоторые сервисы не очень хорошо реагируют на доступ через proxy и другие ресурсы, которые позволяют скрывать IP-адрес пользователей. Эти пользователи, в принципе, могут испытывать неудобства с доступом, но это не касается никоим образом блокировок. В таких случаях происходит либо замедление скорости, либо затрудняется доступ к тем или иным ресурсам. Бывает, с одного IP-адреса заходишь нормально, а с другого не можешь зайти куда-нибудь на Avito или World of Tanks, но это скорее работа фильтров, которые стоят на стороне владельцев и разработчиков сервисов, — они фильтруют трафик с точки зрения безопасности, чтобы не было каких-то нежелательных по их мнению посетителей. При этом некоторые пользователи, которые вполне нормально хотят воспользоваться сервисом, испытывают сложности с доступом именно из-за применения у себя средств анонимизации IP. Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion руководитель аналитического центра Zecurion

В свою очередь исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарёв уверен, что происходящее связано с целым комплексом мер «защиты» Интернета от незаконного контента. Он назвал историю с неустойчивым доступом к разным сетевым ресурсам военным термином collateral damage — «сопутствующим ущербом, когда начинают бомбить мирный город в поисках террористов, а в результате этого погибают мирные люди».

В Интернете произошло примерно то же самое. Роскомнадзору плевать на всякие VPN-сервисы, они, видимо, захотели заблокировать «Умное голосование» и BitTorrent, которые используют шифрование DNS-запросов, ряд технологий, которые в том числе применяются в VPN и так далее. Роскомнадзор попытался заблокировать их, сославшись на необходимость прижать VPN, а в итоге заблокировали другие сервисы, потому что они используют практически те же самые интернет-ресурсы, что и «Умное голосование». Михаил Климарёв исполнительный директор Общества защиты интернета исполнительный директор Общества защиты интернета

Он сравнил ситуацию с событиями весны 2018 года, когда власти пытались ограничить доступ россиян к мессенджеру Telegram за отказ предоставлять ключи шифрования ФСБ в соответствии со скандально известным «пакетом Яровой». По словам эксперта, из-за действий Роскомнадзора тогда пострадали не столько ресурсы Павла Дурова, сколько многочисленные сайты, доступ к которым на некоторое время был закрыт. Проблемы возникали даже с доступом к сайтам Кремля, Совбеза, правительства, Госдумы, Совета Федерации, Ростелекома, Роскомнадзора, МВД, СК, Минцифры, Минэкономики и других госструктур.

Тогда не было ТСПУ, и они рассылали списки блокировок по операторам связи, но это были открытые данные, и мы точно знали, что там на фильтр оператора прилетает. Сейчас этими самыми ТСПУ управляет центр при ГРЧЦ, который занимается мониторингом сетей. И самое главное, что сейчас какая-то неисправность в Интернете непонятно отчего происходит: то ли это сам сервис «упал», то ли это ошибка ТСПУ, то ли ресурс правда заблокировали. То есть нет прямых доказательств того, что Роскомнадзор действительно что-то блокирует, а мы можем только косвенно что-то предполагать, — констатирует Климарёв.

В таких случаях, по его словам, начинается так называемый troubleshooting — поиск источника проблемы с целью её решения, но поскольку сервисов много, то «проще объяснить это тем, что во всём виноват Роскомнадзор».

Поход против VPN

В начале сентября Роскомнадзор заблокировал шесть VPN-сервисов, которые, по мнению чиновников, нарушают законодательство РФ: Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN. Основанием для этого стали правила централизованного управления сетью связи общего пользования, утверждённые постановлением кабмина от 12 февраля 2020 года № 127. Этот документ вводит регламент определения «угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования» Интернета в РФ.

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Использование сервисов обхода блокировок приводит к сохранению доступа к запрещённой информации и ресурсам, создаёт условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду, — заявили в Роскомнадзоре.

При этом «для исключения нарушения работы программного обеспечения и приложений, не нарушающих российское законодательство и использующих VPN-сервисы в технологических целях, были сформированы „белые списки“ для предотвращения их блокировки».

В Роскомнадзоре отмечали, что получили сообщения от 64 отраслевых организаций, 27 из которых используют VPN-соединения для обеспечения 33 технологических процессов. Они представили более 100 IP-адресов «с целью исключения их из политик ограничения доступа».

В июне Роскомнадзор «по тем же основаниям» запретил использование сервисов VyprVPN и Opera VPN, сделав исключение лишь для тех случаев, когда та или иная российская компания уже подала заявление о предоставлении права на пользование ими. В ответ норвежский сервис Opera VPN прекратил обслуживание пользователей в РФ.