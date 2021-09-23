За явное неуважение: зачем Роскомнадзор создаёт новый реестр соцсетей

Роскомнадзор начал вести реестр соцсетей, куда попали как иностранные, так и отечественные сервисы. Эти нововведения появились после вступления в силу ещё в феврале закона о «самоконтроле» интернет-площадок, по которому они самостоятельно должны выявлять и блокировать запрещённую властями информацию. Как будет работать эта система и для чего создана — читайте в материале NEWS.ru.

От неуважения власти до казино

Как сообщили в Роскомнадзоре, в реестр соцсетей включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Ведомство направило владельцам указанных интернет-ресурсов «соответствующие уведомления о включении в реестр».

Нововведения предусмотрены вступившими в силу 1 февраля поправками в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые инициировали депутаты Госдумы Сергей Боярский и Александр Хинштейн. Из текста документа следует, что Роскомнадзор признаёт социальной сетью и включает в соответствующий реестр интернет-ресурс, который в РФ посещают более 500 тысяч пользователей в сутки.

wikipedia.org

Закон обязывает соцсети выявлять и блокировать «противоправный контент», под которым понимается «явное неуважение» к обществу, государству и Конституции РФ, а также призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в запрещённых властями публичных мероприятиях. Кроме этого? к запрещённой информации относится склонение детей к «опасным для жизни незаконным действиям», рецепты создания и использовании наркотиков, совершения самоубийств и призывы к ним, реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино, а также порнографические изображения несовершеннолетних.

В Роскомнадзоре уверены, что нововведения «позволят добиться оперативного удаления социально опасной информации, требующей немедленного реагирования, например треш-стримов и другого социально опасного контента».

Закон обязывает интернет-ресурсы размещать правила социальных сетей, счётчик посещаемости, электронную форму для обращений пользователей о выявлении противоправной информации, а также ежегодно публиковать отчёт о рассмотрении подобных обращений. Соцсети должны уведомлять пользователя об ограничениях к его контенту, принимать меры по предписаниям Роскомнадзора, в том числе отменять введённые меры по ограничению доступа к контенту пользователей, — информируют в ведомстве.

Что касается реестра социальных сетей «для контроля соблюдения ими требований российского законодательства», то поправки позволили вести его Роскомнадзору. Для этого на сайте ведомства создан специальный раздел, где представлена общая информация по закону, данные о нахождении ресурса в соответствующем реестре, а также сервисы для владельцев и пользователей соцсетей. Они также позволяют жаловаться на интернет-ресурсы, если они не удаляют запрещённый контент или блокируют доступ к информации, которая не является «противоправной».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно ст. 13.41 КоАП РФ за неудаление противоправного контента для юридических лиц предусмотрен штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей, а если соцсети не удаляют призывы к экстремистской деятельности, детское порно и сведения об изготовлении наркотиков — от 3 до 8 млн рублей. Повторное нарушение предусматривает штрафы более 4 млн рублей.

Ранее в Роскомнадзоре отметили, что с 11 февраля служба составляет административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы, в том числе и к несовершеннолетним, участвовать в антиправительственных акциях, которые власти российских городов отказались санкционировать. В сентябре суд в Москве оштрафовал Twitter, Telegram и Facebook за отказ удалить запрещённый контент «на, соответственно, 5 млн, 9 млн и 21 млн рублей. Таким образом, сумма общих штрафов, полученных первой компанией, с начала года составила около 60 млн рублей, а второй — около 40 млн рублей, третьей — более 80 млн рублей. Также крупным денежным взысканиям подвергались Mail.ru, TikTok, Google и WhatsApp.

«Прогнутся» или проигнорируют

Как считает бывший советник президента по вопросам развития Интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, появление реестра вряд ли отразится на работе соцсетей. По его мнению, единственное, что на них могло бы внести коррективу, — если бы они были уверены, что Роскомнадзор их заблокирует. Но, как считает собеседник NEWS.ru, «пока у них в головах только пример не до конца заблокированного Telegram и недобаненного Twitter, поэтому никакой мотивации исполнять наш закон нет».

Герман Клименко Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Ещё когда закон [о создании реестра соцсетей] был принят, многие задавали вопрос: «Как будет определяться, что контент противоправен?» Я не уверен, что соцсети будут компетентны сами принимать соответствующие решения и без, например, решений судов или без каких-то конкретных указаний разбираться. Этот реестр создан для того, чтобы пытаться регулировать в первую очередь деятельность не отечественных, а иностранных социальных сетей. Но мы же помним про Twitter, которому предъявили наличие запрещённого контента. Потом соцсеть отчиталась, что какое-то количество почистили, но осталось где-то 500 неудалённых порнографических единиц, в результате Twitter до сих пор замедлен. Я не уверен, что дополнительная опция давления скажется на сотрудничестве или несотрудничестве соцсетей с нашими правоохранительными органами. Герман Клименко председатель совета Фонда развития цифровой экономики председатель совета Фонда развития цифровой экономики

Он не считает, что нововведение расширяет возможности для доносов в Роскомнадзор на различных «неудобных» пользователей соцсетей или админов оппозиционных пабликов с помощью сервисов ведомства, позволяющих жаловаться на «запрещённый контент». Клименко напомнил, что жалобы можно отправлять и через сами соцсети.

Другой точки зрения придерживается исполнительный директор Общества защиты интернета. По его мнению, «всё делается именно для введения жёсткой интернет-цензуры».

В современных популярных соцсетях довольно развиты системы модерации и «треш-контент» вы найдёте, пожалуй, только в российских «Одноклассниках» или во «ВКонтакте». Остальные очень серьёзно относятся к контенту и стараются не допускать то, чего так боится Роскомнадзор. Закон принимался для того, чтоб «взять под контроль» все социальные платформы, которые, несмотря на шантаж и угрозы, всё ещё не удалили контент, который очень не нравится властям. Что, думаю, очевидно. Михаил Климарёв исполнительный директор Общества защиты интернета исполнительный директор Общества защиты интернета

Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт напомнил, что в России существует один реестр организаторов распространения информации (ОРИ) и конфликт Telegram с Роскомнадзором начался с того, что мессенджер «никак не хотел становиться на „учёт“, но потом „записался в реестр“». Следующим шагом стали претензии органов на «ключи шифрования».

Климарёв отметил, что в реестре ОРИ есть все, кроме Google, YouTube, WhatsApp, Facebook, Twitter и прочих.

Они просто игнорируют «встать на учёт». Почему исполнят требования в этот раз, не понимаю. Даже под угрозой блокировок это будет символический акт, который будет расценен как «они прогнулись под режим», — добавил эксперт.

Он предполагает, чт, скорее всего, от нововведения пострадают российские компании, которых обяжут ставить счётчики и тем самым «сделают фактически неиспользуемыми за рубежом».