https://static.news.ru/photo/4ebb0638-d30d-11e9-9d39-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Роскомнадзор опубликовал проекты расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год.

Проект расписания экзаменов во время основного периода ЕГЭ составлен таким образом, чтобы между экзаменационными днями был перерыв не менее двух дней. С такой просьбой к нам обращались родители выпускников, — объяснили в пресс-службе ведомства.

В Роскомнадзоре уточнили, что ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдёт в три этапа: досрочный — с 20 марта по 13 апреля, основной — с 25 мая по 29 июня, а также дополнительный — с 7 по 24 сентября.

Досрочный период ЕГЭ стартует с экзаменов по географии и литературе, основной — географии, литературе и информатике. Для проведения ЕГЭ по обществознанию в 2020 году не планируется выделять отдельный день, во время досрочного периода он будет совмещён с информатикой, во время основного — с химией.

Выпускники прошлых лет будут сдавать ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного периода, выпускники этого года — в основные сроки основного периода. Абитуриенты, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным предметам, могут также сдать их в резервные сроки.

Основной государственный экзамен (ОГЭ) для выпускников 9 классов также пройдёт в три этапа: досрочный — с 21 апреля по 16 мая, основной — с 22 мая по 30 июня и дополнительный — с 7 по 21 сентября.

Как писал News.ru, ранее Минобрнауки издало приказ, согласно которому выпускник школы со средним баллом ЕГЭ ниже 67 баллов не сможет поступить в вузы Москвы и Санкт-Петербурга.