https://static.news.ru/photo/d605fd98-ba88-11e9-8a5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Минобрнауки опубликовало приказ, ужесточающий требования к абитуриентам столичных вузов и снижающий планку для региональных.

Суть приказа заключается в том, что выпускник школы со средним баллом ЕГЭ ниже 67 баллов не сможет поступить в вузы Москвы и Санкт-Петербурга.

В то же время те, кто набрал на ЕГЭ 60 баллов, смогут поступить в региональные институты несмотря на то, что раньше такие выпускники могли рассчитывать только на колледж, сообщает « Парламентская газета ».

Указанный проект приказа не снижает требования к подведомственным учреждениям высшего образования, а устанавливает единые показатели эффективности, — заявили в пресс-службе министерства.

Для учебных заведений Москвы и Петербурга будут установлены более высокие пороговые значения в связи с миграционными потоками.

Как ранее писал News.ru, Московский государственный университет имени Ломоносова оказался на 95-м месте в списке лучших университетов мира. Данную позицию российского вуза определил Центр всемирного рейтинга университетов (CWUR), взяв за основу качество образования.