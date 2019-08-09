Минобрнауки опубликовало приказ, ужесточающий требования к абитуриентам столичных вузов и снижающий планку для региональных.
Суть приказа заключается в том, что выпускник школы со средним баллом ЕГЭ ниже 67 баллов не сможет поступить в вузы Москвы и Санкт-Петербурга.
В то же время те, кто набрал на ЕГЭ 60 баллов, смогут поступить в региональные институты несмотря на то, что раньше такие выпускники могли рассчитывать только на колледж, сообщает «
Указанный проект приказа не снижает требования к подведомственным учреждениям высшего образования, а устанавливает единые показатели эффективности, — заявили в пресс-службе министерства.
Для учебных заведений Москвы и Петербурга будут установлены более высокие пороговые значения в связи с миграционными потоками.
Как ранее писал News.ru, Московский государственный университет имени Ломоносова оказался на 95-м месте в списке лучших университетов мира. Данную позицию российского вуза определил Центр всемирного рейтинга университетов (CWUR), взяв за основу качество образования.