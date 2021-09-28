Роскомнадзор пригрозил Google штрафом в 1 млн рублей за YouTube-каналы RT

Американской компании Google придётся выложить до одного миллиона рублей, если она откажется снять ограничения с YouTube-каналов RT DE и DFP. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора. Повторный отказ обойдётся ещё дороже — в три миллиона рублей.

Кодексом об административных правонарушениях РФ за игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в Сети, включая цензуру российских СМИ, предусмотрена ответственность в виде штрафа до одного миллиона рублей, — говорится в сообщении.

Роскомнадзор до этого направил Google постановление с требованием снять все ограничения с каналов RT DE и DFP. Кроме того, ведомство ждёт от компании объяснения причин блокировки. По словам главреда медиахолдинга RT Маргариты Симоньян, YouTube удалил указанные каналы без возможности восстановления.

В Google этот шаг объяснили «нарушением условий использования сервиса». Действия YouTube в отношении каналов RT Роскомнадзор рассматривает в качестве проявления цензуры и считает это недопустимым.