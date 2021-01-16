РКН потребовал снять ограничения с передачи «Постскриптум» в YouTube

https://static.news.ru/photo/f32ab0be-58c3-11eb-8ca1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency

Роскомнадзор потребовал от корпорации Google снять ограничения, наложенные в видеохостинге YouTube на передачу «Постскриптум» телеканала «ТВ Центр». Выпуск был помечен как контент для категории 18+, поэтому доступен только для зарегистрированных пользователей, подтвердивших возраст.

Однако в надзорном ведомстве сочли такие действия «недопустимым ограничением прав граждан на доступ к материалам российского СМИ на территории России».

Выпуск не содержит запрещённой информации, в нём обсуждаются традиционные для программы политические темы. Оснований для возрастных ограничений нет, — заявили в Роскомнадзоре.

Уточняется, что речь идёт о выпуске от 26 декабря 2020 года.

Администрирование YouTube давно беспокоило российские власти. За последние несколько лет видеохостинг заблокировал около 200 русскоязычных каналов. В прошлом году сервис забанил ряд русскоязычных СМИ, которые сочли это решение политическим.

В ответ в конце 2020 года Госдума по-быстрому приняла закон, разрешающий Роскомнадзору блокировать YouTube, Facebook, Twitter и другие популярные сервисы, если те допускают «цензуру». Проект закона был внесён на рассмотрение парламента 18 ноября. Уже 23 декабря он был принят в окончательном, третьем чтении, а 25-го одобрен Советом Федерации, писал NEWS.ru.