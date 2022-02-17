Роскомнадзор опроверг слова Павловой о работе над блокировкой контента

Роскомнадзор не получал предложения от члена Совфеда Маргариты Павловой совместно разработать проект блокировки в Сети противоправного контента, в том числе про материалов про чайлдфри и аборты, рассказали NEWS.ru в пресс-службе РКН. В ведомстве подчеркнули, что если подобные инициативы поступят, то их рассмотрят.

В Роскомнадзор не поступали указанные предложения. В случае поступления они будут рассмотрены в установленном порядке, — отметили в Роскомнадзоре.

Накануне сенатор Павлова заявила, что законопроект, предусматривающий расширение перечня противоправного контента в Интернете, подлежащего досудебной блокировке, готовится в СФ. В данный список могут внести феминистическое движение, курсы личностного роста и другие. Политик является одним из авторов документа.

Она добавила, что в настоящее время в Интернете появляется всё больше контента, не подпадающего под определение противоправного, но при этом несущего угрозу и набирающего силу. К числу «опасностей» сенатор отнесла, в частности, аборты, феминизм, чайлдфри и отказ от официального оформления браков, а также различные психологические тренинги. По мнению Павловой, в подобной ситуации нельзя не замечать позицию родительской общественности и специальных центров мониторинга сетей.

Также она призвала посмотреть на поведение отечественных социальных сетей. Так, сеть «ВКонтакте» она назвала «самой грязной» и заявила, что там широко присутствует весь представленный ею выше «деструктивный контент».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил NEWS.ru, что пропаганда в сети положительного отношения к абортам, гомосексуальности, «лесбиянству» — «полная дичь», и заниматься подобными делами может «только убийца, феминистка, идиотка, насильник или кровопийца». Таким образом он прокомментировал законопроект, предусматривающий расширение перечня противоправного контента в Интернете, подлежащего досудебной блокировке — одним из автором документа является сенатор Маргарита Павлова.